Tak wygląda Park Wolności w Brzegu w letniej scenerii. To magiczne miejsce, które uwielbiają mieszkańcy [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Brzeg ma do zaoferowania wiele pięknych miejsc, jednak większość mieszkańców zgodnie twierdzi, że Park Wolności to obok Zamku Piastów Śląskich wizytówka opolskiego miasta. Zawitaliśmy na spacer po tym magicznym miejscu i sprawdziliśmy co się zmieniło w ostatnich miesiącach.