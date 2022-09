Tak wygląda wystawa pająków i skorpionów w Lewinie Brzeskim. Będzie dostępna dla mieszkańców do niedzieli. Jest co podziwiać! [ZDJĘCIA]

- O każdej pełnej godzinie jest możliwość potrzymania żywego pająka i sfotografowania się z nim - mówi Szymon Przebinda, organizator wystawy.

Jednocześnie opiekun wystawy podkreśla, że ludzie często czują opór i boją się wziąć do rąk dużego pająka, jednak zupełnie niepotrzebnie. Jednak jak już się na to zdecydują to okazuje się, że nie było się czego bać.

- Wzięcie do ręki pająka pozwala nam przezwyciężyć lęk, stereotyp i ogólne wyobrażenia o tym kosmatym stworzeniu, które najczęściej wcale nie jest takie groźne, jak nam się wydaje - opowiada Szymon Przebinda.

Na wystawie możemy jednać oglądać nie tylko łagodne ptaszniki, ale również nieco bardziej niebezpieczne dla człowieka okazy, jednak nie tak bardzo, jak mogłoby nam się wydawać.