Tak wyglądał Brzed przed wojną. Basen tętnił życiem, na ulicach niemieckie wojska, a niektóre miejsca są dziś nie do poznania Adrian Gajewski

Brzeg przed wojną był jednym z piękniejszych miast Śląska. Dziś przygotowaliśmy dla Was zbiór archiwalnych zdjęć, na których możecie zobaczyć jak wyglądało miasto przed 1939 rokiem. Niektóre miejsca zmieniły się nie do poznania, a niektórych nawet już nie ma. Jesteście ciekawi, jak wyglądał dzisiejszy obiekt przy ul. Korfantego, ratusz, Zamek Piastów Śląskich czy budynek Poczty Głównej? To zapraszamy do naszej galerii! Więcej takich fotografii znajdziecie na stronie "Brzeg na starych fotografiach i pocztówkach" na facebooku. Warto ją śledzić na bieżąco i poznać historię swojego miasta.