Trasy na rower do 66 km od Brzegu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Brzegu

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Świeci słońce , ale trochę zimno . Ubieram się cieplej niż zwykle i ruszam w stronę schroniska pod Śnieżnikiem . Mniej więcej za pawilonem Jaskini Niedźwiedziej robi się cieplej , temperatura wzrasta mniej więcej do 4 stopni . Robi się całkiem miło . Bardzo dobra widoczność , prawie całkowity brak wiatru . Idealne warunki na rower . Dość szybko osiągam schronisko a następnie Żmijowcem ruszam w stronę Siennej . Po drodze łapie się na singla Stronie Śląskie. Od Marcinkowa robi się jednak dość zimno , toż to koniec listopada Nawiguj

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.