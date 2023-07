Trasy na rower do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Brzegu We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę Hemberg Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,78 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 564 m

Suma podjazdów: 1 778 m

Suma zjazdów: 1 781 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Na tej wieży mnie nie jeszcze nie było. Po drodze duże emocje na Rychlebskich ścieżkach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wielka majówka , wielkie szaleństwo. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 532 m

Suma podjazdów: 887 m

Suma zjazdów: 878 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44

Kolejny upalny dzień aż zachęca do opuszczania mieszkania i udania się przed siebie , gdziekolwiek aby dalej od domu. Napełniam bidony , pakuje banana i ruszam rowerem w kierunku zalewu w Nowej Morawie. Tu majówka trwa w najlepsze. Słońce , woda , piękne widoki.

Jadę dalej w kierunku Przełęczy Płoszczyna. Za Starą Morawą dostrzegam podążającego w ta samą stronę rowerzystę . Pomimo iż obiecałem sobie ,że to będzie spokojna jazda , naciskam na pedały i po kilkunastu minutach doganiam nieznajomego. Powitanie i chwila rozmowy. Jedzie z Kłodzka na Przełęcz Suchą w górach bialskich. Więc nasze drogi po kilkuset metrach się rozdzielają.

Na przełęczy spotykam kilka osób , rowerzyści , piesi. To dobre miejsce na rozpoczęcie wycieczki na Śnieżnik Kłodzki. Ja pędzę w kierunku Starego Miasta. Zatrzymuję się na chwile. Jak zwykle po lewej stronie widać Śnieżnik . Dziś jest jeszcze piękniejszy bo jeszcze ośnieżony. Cudowne uczucie , w oddali śnieg a tu ciepły wiaterek.

Przed wjazdem do Starego Miasta podjeżdżam jeszcze do pozostałości po wojennych umocnieniach. Takich pamiątek na tych terenach jest sporo.

Wjeżdżam jeszcze na chwile do Starego Miasta. Dziś tu spokojnie, czynne tylko restauracje, ruch niewielki , większość pewnie gdzieś na trasie.

Dalej podążam w kierunku Wielkiego Vrbna. Droga niemiłosiernie pnie się do góry, w końcu po około 8 kilometrach kończy się asfalt i dalej szutrowa droga prowadzi pod wyciągiem. Tu jest naprawdę ciężko i raczej trzeba rower pchać niż na nim jechać. Wieje przyjemny i czasem nawet chłodnawy wiatr. Po kilkunastu minutach docieram do Chaty Paprysek. Byłem tu już tyle razy , ale widok zawsze zapiera dech w piersiach. Przy okazji można tu dobrze zjeść , wypić piwo , czy mały rum. I jak zwykle polaków nie brakuje. Chwila odpoczynku i ruszam w kierunku granicy państwa i Bielic. Jeszcze nie tak dawno biegałem tu na nartach.

Droga pnie się dalej w górę , w kierunku lasu. Ze zdumieniem stwierdzam ,że tu jest jeszcze śnieg , początkowo tylko płaty śniegu , ale im głębiej w las tym więcej śniegu.

Dochodzę do takiego miejsca ,że poważnie zastanawiam się ,czy nie wrócić do Starego Miasta. Buty rowerowe mam już przemoczone o jakiejś jeździe nie ma co marzyć. Ale brnę dalej . Najgorsze jest to ,że nie poznaję drogi, o oznaczeń nie ma tu żadnych. Jak jest moja radość gdy w pewnym momencie kilkadziesiąt metrów przed sobą widzę idących naprzeciw mi rowerzystów. Więc i ja się przebiję .

Najpierw wyjeżdża dziewczynka około 8 lat, potem młody mężczyzna z podczepioną do roweru dwukółką w której jest małe dziecko. Wymieniamy grzeczności , informujemy się jak dalej na trasie. W międzyczasie dojeżdża do nas młoda kobieta. Rodzina w komplecie. Już miałem ruszać dalej , ale mnie olśniło. Pytam czy ta dziewczynka to Matylda. Tak Matylda. A więc spotykamy się po raz drugi.

Pierwszy raz , chyba dwa lata temu spotkałem Wojtka , bo ten mężczyzna tak ma na imię. Jechałem wtedy pierwszy raz tą trasą. Matylda miała może 5…6 lat . Jechała na małym rowerku w wysokich ciężkich butach. Pamiętam ,że miała rozciętą rękę ale trzymała się dzielnie . Potem czytałem gdzieś ,że wygrała zawody w MTB.

Miłe spotkanie , świat jest taki mały. Żegnamy się do następnego razu , na pewno będzie. Po kilkuset metrach śnieg się kończy , zaczyna się woda i błoto. I tu spotykam kilkanaście osób idących w stronę Papryska. Brodzą w błocie jak czaple. Dzieci bez butów na bosaka. Patrzę na znak „ Hranica” …myślę sobie , granica? Granica czego ? …..nie ważne codziennie pokonuje jakieś granice….mam nadzieję ,że nie była to granica głupoty.

Została już tylko droga przez lasek i będę w Puszczy Bialskie. Wyjeżdżam na trasę „Wielkiego Szengena” i widzę znajomego z podjazdu w Starej Morawie. Witamy się serdecznie jakbyśmy byli starymi kumplami a przecież poznaliśmy się parę godzin temu. On tnie jeszcze w kierunku Smerka a ja do domu.

No , cóż , piękna majówka , z małym akcentem zimowym i miłymi spotkaniami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pałace w zachodniej części Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 342 m

Suma zjazdów: 278 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Mac.kis Kilkugodzinna trasa rowerowa w zachodniej części Wrocławia. Pałace, rezerwaty przyrody i winnica. Trasa łatwa, ale wymaga pewnej kondycji, bo to jednak 50km.

Będzie też czas na krótki wypoczynek w Pałacu na Wodzie.

Nawierzchnia: od szutru do kostki i asfaltu.

Startujemy spod Zamku w Leśnicy (12km na płn.zach. od centrum Wrocławia). Obecnie w zamku znajduje się Dom Kultury ( imprezy, wystawy i festyny). Pierwsze wzmianki z 1132r, natomiast obecny barokowy budynek to wiek XVIII i w taki pozostaje do dziś. Przepięknie odbudowany po pożarze w 1945r., z ogromnym parkiem wart jest uwagi. Po odwiedzinach ruszamy w lewo ul. Średzką, mijamy Most Średzki i skręcamy w ul. Jeleniogórską, następnie Stabłowicką i po przejeździe kolejowym po prawej stronie naszym oczom ukazuje się kompleks interesujących budynków. Zbudowane w latach 1900-1902 jako zakład dla ubogich i nieuleczalnie chorych, następnie szpital przeciwgruźliczy i wojskowy. Po wojnie koszary radzieckie do 1956r, a potem zespól szkół rolniczych. Obecnie siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ powoli wraca do dawnego wyglądu. Wracamy do ul. Stabłowickiej w stronę Leśnicy, skręcamy w prawo i ul. Główną kierujemy się w stronę Wilkszyna. Od Wilkszyna ruch samochodowy znacznie maleje i wycieczka jest coraz przyjemniejsza. Pokonując kolejne pagórki mijamy Pisarzowice. Dojeżdżamy do skrzyżowania i dalej niebieskim szlakiem rowerowym wzdłuż torów; mijamy stacje Brzezinka Średzka i przekraczamy tory kolejowe. Kolejna wieś Gosławice. Tutaj zaczyna się kiepska droga - na szczęście tylko 2 km do Prężyc. Przed nami w centralnym punkcie znajduje się pałac w neogotyckim stylu z 1840r. Niestety wysoki mur i zamknięta brama nie pozwalają zwiedzić wnętrza ani parku. Można natomiast, nie dojeżdżając do zamku skręcić w prawo i gruntową drogą dotrzeć do Zalewu Prężyckiego na Odrze. Tego odcinka nie pokonaliśmy z braku czasu. Z zamku jedziemy dalej niebieskim szlakiem do Lenartowic. Pałac nie leży przy głównej drodze; na ostrym zakręcie w lewo należy pojechać 300m na wprost drogą gruntową. Pałac jest w trakcie przebudowy na hotel. Wracamy na szlak i drogą częściowo przez las kierujemy się do Gąsiorowa. Oglądamy stary zamek z wieżyczka przy głównej drodze i dojeżdżamy do Głoski. Można pojechać dalej niebieskim do przeprawy promowej do Brzegu Dolnego, ale my wybieramy czarny i kierujemy się do Lubiatowa - bardzo ładnej miejscowości położonej wśród lasów. Na skrzyżowaniu do Środy Śląskiej i Miękini znajduje się duża mapa z trasami pieszymi i rowerowymi . To jest mniej więcej polowa naszej wycieczki. Czerwonym szlakiem rowerowym jedziemy szosą za Zabór Mały i wypatrując znaków na jezdni BMT skręcamy w prawo w las. Droga leśna prowadzi nas przez rezerwat Zabór, przejeżdżamy przez most na Czarnej Strudze, posilamy się leśnymi jeżynami i podziwiamy przyrodę: olsy porzeczkowe, czarne bociany i jedyne w Polsce żaby zwinki. Dodatkowych atrakcji dostarczają duże kałuże i niekiedy bagienka. Docieramy do Miękini siedziby gminy (bardzo ładny budynek), wcześniej mijamy kościół i szukamy pałacu jadąc czerwonym szlakiem rowerowym. Na ostrym zakręcie w prawo nasza uwagę przyciąga wielka beczka i szyld "Winnica Jaworek". Wjeżdżamy na podwórze i naszym oczom ukazują wspaniałe zabudowania. Na terenie dawnego folwarku, obok na razie zrujnowanego pałacu, powstaje wino. W budynkach sale do degustacji i sklep. Należy pamiętać, że nie jest czynny w soboty i niedziele (konieczność wcześniejszego umówienia) . Nam jednak uczynna Pani sprzedaje jedną butelkę wina miejscowego i drugą wyprodukowaną specjalnie dla winnicy w Macedonii.

Jedziemy dalej czerwonym szlakiem do Mrozowa i dalej wspinając się pod górę kończymy przyjemnym zjazdem do naszego ostatniego pałacu na trasie - Zamek Na Wodzie w Wojnowicach. Wjeżdżamy po brukowanej drodze (trochę trzęsie) na teren zamku; po kilkudziesięciu metrach widzimy go w całej krasie otoczonego fosą. Wokół stary drzewostan, ławki, możliwość spacerów po parku oraz po okolicznych lasach, aż do Odry.

Po wyjeździe z zamku kierujemy się w prawo drogą asfaltową po ok. 50m skręcamy w prawo na zielony szlak pieszy, którym wspinamy się lekko w górę, aby skręcić w pierwszą szeroka drogę leśną w lewo (szlak idzie prosto). Przez las i pola dojeżdżamy do Brzeziny i kierujemy się do szosy Brzezinka Średzka - Leśnica, skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy. Przejeżdżamy przez park (zwany Parkiem Goeringa), gdzie szlak skręca w lewo. My jednak jedziemy prosto szosą przez Las Mokrzański. W Leśnicy cały czas główna drogą docieramy do kościoła, skręcamy w lewo i zaraz w prawo i potem w lewo. Po 200m ul. Średzka docieramy do parkingu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Stobrawski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 524 m

Suma zjazdów: 2 524 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Piast

Piękna trasa po Stobrawskim Parku Krajobrazowym. 80% trasy to drogi leśne. Bajkowe krajobrazy i ciekawe miejsca do zwiedzenia. Polecam.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śl - Czarna Góra przekaźnik TV - Żmijowiec - Kletno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 669 m

Suma podjazdów: 925 m

Suma zjazdów: 935 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 Wiatr wieje od wczoraj i to bardzo . Dziś miało być spokojniej , ale chyba ze wskazaniem ...miało być . Mimo to ruszam , jest ciepło , ale wiatr daje się we znaki . W Siennej kieruje się w stronę singla Stronie Śląskie , ale wykorzystuje go tylko aby dojechać do drogi prowadzącej w stronę przekaźnika TV na zboczu Czarnej Góry . Podjazd tu jak zawsze wymagający i biegnie trasa rowerowa nr 9 . Od przekaźnika , szeroka trasa zmienia się w wąski szlak , pokryty kamieniami i korzeniami . Tak docieram do górnej stacji wyciągu na Czarną Górę . Stąd kilkadziesiąt metrów na szczyt . Wiatr ostro daje się we znaki , więc jesiennym żmijowcem wracam do domu

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowy serwis w Brzegu. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Jak rzeszowianie spędzają wakacje