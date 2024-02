Trasy na rower do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 lutego?

Rozważasz trasę rowerową z Brzegu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzegu proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Brzegu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: „Śladami św. Wojciecha", szlak niebieski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,8 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 78 m

Suma zjazdów: 74 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Promocja_wieruszow Atrakcje na szlaku: Lubczyna - Zespół Dworski (dwór Sczanieckich z 1913 r, park podworski pomnik przyrody, gorzelnia 1 ćw. XX w, 2 obory z 1 ćw. XX w, spichlerz zbożowy 1 ćw. XX w, 3 czworaki 1 ćw. XX w.

Wyszanów - grodzisko stożkowate wczesnośredniowieczne IX-XIII w., zwane ,,Armencka Góra”, ,,Kośmider”, ,,Łysa Góra” Cieszęcin - kościół drewniany z 1789 r. (Diecezjalne Sanktuarium św. Wojciecha, a w nim relikwie świętego Wojciecha), lipa drobnolistna - pomnik przyrody

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trzy dni na rowerze - trzy szczyty-dziś Śnieznik Kłodzki Stopień trudności: 3.0

Dystans: 32,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 908 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 1 002 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Dziś mały wypad na Śnieżnik - Śnieżnik / 1425 / jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika i 17. co do wysokości w całych Sudetach. Jest on jedyną górą w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górna granicę lasu .

Trasa zaczyna się w Stroniu Śląskim i biegnie asfaltową droga w kierunku Kletna.

Po drodze mijamy Wapiennik „Łaskawy Kamień” - Budowla zaprojektowana przez Karla Friedricha Schinkela pochodzi z początku XIX w. Zbudowana jest z surowego kamienia i cegły na planie na planie sześciokąta, zwężająca się ku górze, z wejściami u podstawy i wąskimi okienkami na dwóch przeciwległych ścianach. Zwieńczona tarasem niewielką rotundową nadbudówką z okienkami, nakrytą szerokim, ostrosłupowym daszkiem z zielonej blachy. Na szczyt prowadzą kręte schodki wewnątrz dawnego paleniska. Do wapiennika umiejętnie dobudowano dom mieszkalny z pracownią. Całość otoczono niewielkim parkiem z ogrodem japońskim, dzwonnicą i piramidą

Droga dalej biegnie w kierunku Jaskini Niedzwiedziej - znajduje się ona Masywie Śnieżnika na Ziemi Kłodzkiej, powyżej wsi Kletno, na wysokości ok. 800 m. Jest to najdłuższa jaskinia Sudetów liczy około 2500 m korytarzy. Została odkryta w 1966 roku i stała się sensacją naukową na skalę europejską. Znaleziono tu olbrzymie ilości kości zwierząt, w większości gatunków już wymarłych. Od licznych kości niedźwiedzia jaskiniowego wzięła swoją nazwę.

Tuż za Jaskinią Niedzwiedzią kończy się asfalt i szlak rowerowy biegnie dość dobrą szutrowo kamienista drogą. Taka droga dojeżdzamy do Schroniska na Śnieżniku.

Od schroniska droga jest dość trudna , kamienista i momentami wręcz nie przejezdna.

Po „zdobyciu” szczytu wracam czerwonym szlakiem w kierunku Czarnej Góry . Po drodze piekne widoki na Kotlinę Kłodzką , Mariańskie Skały /odsłonięta formacja skalna na grzbiecie Żmijowca w Masywie Śnieżnika (Sudety).

Skały mają wysokości około 18 m z charakterystycznym murem skalnym o długości blisko 50 m. Nazwano je na cześć Marianny Orańskiej, dawnej właścicielki okolicznych dóbr/

W miejscowości Sienna trafiam jeszcze na rajd samochodowy co znacznie wydłuża powrót do domu.

Polecam tę trasę . Rower oczywiście góral i to porządny

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rychlebske stezky, Cerna Voda Stopień trudności: 3.0

Dystans: 17,42 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 375 m

Suma podjazdów: 436 m

Suma zjazdów: 440 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Piotrj Dwadzieścia kilometrów od Głuchołazów w miejscowości Cerna Voda czesi pokazali, jak w pozornie mało atrakcyjnej okolicy zrobić wspaniała, wymagającą trasę enduro.

Cerna Voda to mała miejscowość odpowiednia do spędzenia rowerowego weekendu. Nocleg można znaleźć w prywatnych kwaterach lub w Hotelu Cerna Voda. Warto wybrać hotel, ze względu na panujący tu klimat. W zasadzie tylko rowerzyści(po południu dodatkowo ubłoceni). Hotel jest czysty, ceny akceptowalne, kuchnia bardzo przyzwoita. Jednak tu przyjeżdża się na rower i to jest najważniejsze, w tych niepozornych górach wytyczono i wybudowano wspaniałe ścieżki.

Wycieczkę rozpoczynamy w parkingu przy hotelu. Początek wiedzie drogą asfaltową, po opuszczeniu terenu zabudowanego asfalt kończy się i droga robi się szutrowa. Po około trzech kilometrach zaczyna się prawdziwa zabawa. Ścieżka robi się wąska, pojawiają się kładki, korzenie na ścieżce i duże kamienie. Większość trasy prowadzi lasem, więc na podziwianie widoków nie ma co liczyć. Trasa jest ciągle modernizowana. Praktycznie co miesiąc pojawiają się kolejne nowe odcinki.

Jak spędzić drugi dzień weekendu? Okolice poprzecinane są wieloma drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc nie będzie problemu ze znalezieniem czegoś łatwiejszego.

Uwaga. Najbliższy bankomat jest Javorniku!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dwór w Idzikowie w remoncie . Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 535 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 845 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Piękna słoneczna pogoda . Czas przyzwyczaić się do rowerowego siodełka . Wyruszam w kierunku Lądka Zdroju a potem Nowego Waliszowa . Dawno nie byłem w tym terenie . Z Nowego Waliszowa wybieram mało uczęszczaną trasę w kierunku Idzikowa . Cały czas towarzyszy mi piękny widok na Masyw Śnieżnika . Za Kamienna odbijam w kierunku Idzikowa , gdzie stoi stary zrujnowany dwór . Ku mojemu zaskoczeniu trwają tu intensywne prace remontowo - zabezpieczające . Kiedyś był tu tu zakład rolny ...a w przyszłości , czas pokaże

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK pętla Złota i Chwalisław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,79 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 312 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 824 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44

Kiedy na wiosnę jechałem tymi pętlami , były dopiero co "oddane do użytku " Na pętle Chwalisław tak naprawdę nie można było wjechać bo były tam wiatrołomy . Przeniosłem rower przez powalone drzewa , szukałem śladów singla . Potem przez długi czas na bramkach wisiały ostrzeżenia. Dziś zakazów nie ma , obie pętle przejezdne . Na singlu Chwalisław widoczne ślady zniszczeń po wiatrołomach , trochę błota i jakieś niewielkie przeszkody . Poza tym przyjemnie , no i grudzień jakby nie było .

Nawiguj

