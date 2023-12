Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Brzegu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzegu warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Brzegu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Brzegu ma być 2°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Złoty Stok - Javornik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podjazdów: 912 m

Suma zjazdów: 913 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Dziś mgliście, po południu niby ma padać, więc krótka szybka wycieczka asfaltem, drogami raczej rzadko uczęszczanymi przez auta. W okolicach Złotego Stoku na dość długim odcinku położono nowy asfalt. Na trasie do zwiedzenia Kopalnia Złota w Złotym Stoku i w lecie pałac w Javorniku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Dwie Przełęcze 2,3 km i Pętla Złoty Stok 11.2 km Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 882 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Dziś wyruszam rowerem w kierunku przełęczy Jaworowej . Poruszam się asfaltaem , ale sotatnio jechałem po singlu . Wieje silny wiatr , jest dość nie przyjemnie a ja chce dość szybk dostać się na przełęcz . Chwila przewrwy i tzreba wybrać bramkę . Pada na " Pętlę dwóch przełeczy " . Po kilkuset metrach trafiam na pracująch przy budowie singla . Chwila rozmowy i dowiaduje się ,że jadę pod prąd . A wydawało mi się ,że dobrze wjechałem . Ale trasa w budowie można śmigać . Na przrełeczy Po Trzeboniem trafiam na bramkę Pętla Złoty Stok . Tylko 11 km , trzeba zobaczyć . Jedzie się fajnie , tu jest inny rodzaj nawierzchni niż w Masywie Śnieżnika . Tam grys biała Marianna a tu chyba gnejs . Po kilku kilometrach widzę zabudowania Złotego Stoku . Słupek pokazuje kieruunek , ale potem nie ma już nic . Wracam nawet sprawdzić czy nie pogubiłem drogi , ale nic . Kieruje sie tak trochę na wyczucie do kopalni złota . W jarze jedzie za mna ktoś Dasterem . Zagląda przez okno i pyta gdzie ma mam silnik ....ha , ha , ha ...jeszcze daje radę . Okazuje się ,że gościu ma dużą wiedzę o singlach bo tu pracuje . Chwila fajnej rozmowy podczas której dowiaduje się ,że fargment trasy jest jeszcze nie do końca oznaczony . Teraz ruszam w gorę , zamykam pętlę Złoty Stok i wjeżdżam na Pętlę dwóch przełęczy , teraz niby jadę dobrze . Na prz Jaworowej sprawdzam mapę . Pętla prz dwóch przełęczy jest DWUKIERUNKOWA . To w sumie krótki łącznik z innymi trasami

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Sucha Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44 Gdy już trochę dość krzyży pokutnych , czas się wyrwać w góry bialskie . Ostatni już chyba dzień takiej pięknej pogody , nie ma na co czekać .

Trasa Stronie Śląskie , Nowa Morawa , szutrami w stronę przełęczy Suchej . Tam trochę chłodniej i już bardziej jesiennie . Potem zjazd w stronę przełęczy Dział , a po drodze piękny widok na Masyw Śnieżnika z punktu widokowego .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Na zimowym singlu Trojak Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,93 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 262 m

Suma podjazdów: 539 m

Suma zjazdów: 532 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Trochę popadało śniegu , ale generalnie im dalej od gór tym tego śniegu coraz mniej , dodatkowo jeszcze dziś pokazało się słońce , trzeba korzystać . Wyruszam w stronę Lądka Zdroju i wjeżdżam na singiel Zdrój . Trasa lekko przykryta śniegiem , jakieś ślady ludzi i zwierząt . Generalnie jedzie się dobrze. Na wielkim Rondzie wjeżdżam na pętlę Trojak . Jest prawie gotowa bramka i jakieś ślady roweru .Tym razem jednak na rondzie grzybowym nie skręcam w lewo ale jadę prosto na Rozdroże Zamkowe i tak faktycznie przebiega singiel , ale tamta wersja też mi się podoba .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Boreczek - Wiązów - Warkocz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 975 m

Suma zjazdów: 2 968 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Wielogorski

Lokalnymi drogami asfaltowymi przez wioski i wioseczki :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Brzegu

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

