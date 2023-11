Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Brzegu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzegu warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Brzegu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Brzegu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 53%. W niedzielę 26 listopada w Brzegu ma być -0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 55%. 🚲 Trasa rowerowa: Hraničky Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 772 m

Suma zjazdów: 767 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu Hranicky to wioska, której nie ma. A w 1921 roku mieszkało tu w 41 domach 192 mieszkańców. Dziś stoją tu ostatnie, niezamieszkałe zabudowania. Typowe dla tych terenów są przede wszystkim różne gatunki zbiorowisk łęgowych. Można się tu spotkać z ciekawymi roślinami i chronionymi zwierzętami. Jest to na przykład drobny ptaszek pokląskwa lub tajemniczy derkacz. Derkacza nie znalazłem, ale widoki są tu piękne, lubię tą drogę i pomimo trudów związanych z wjazdem warto to miejsce odwiedzić.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na wieżę widokową Hranicny Vrch Stopień trudności: 3.0

Dystans: 64,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 019 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 Dziś padło na Prudnik. 37 lat temu w znajdujących się tam wtedy koszarach zameldowałem się celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Na bramie, gdzie teraz jest tablica pamiątkowa, wisiał baner z napisem "Witamy was", a z tyłu "Mamy was". W jednostce na szkole podoficerskiej spędziłem 4 miesiące, praktycznie nie opuszczając koszar. Dziś po opuszczonych koszarach mogłem przejechać się rowerem. Pewnie brzmiały tam jeszcze zwrotki wojskowych piosenek "Kalina, malina", "Piechota"... i wymarsze na słynne wzgórze 108. Po chwilach zadumy ruszam w stronę słynnego wzgórza i poligonu. Dalej do czeskiej granicy i przez ponad 30 km szutrowo-błotnistych dróg odwiedzam kolejne wieże widokowe. Najładniejsza, a zarazem bezpłatna, znajduje się na Hranicnym Vierchu.

Przemierzyłem ładny kawałek dość dzikich i pustych Gór Opawskich.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śl - Czarna Góra przekaźnik TV - Żmijowiec - Kletno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 669 m

Suma podjazdów: 925 m

Suma zjazdów: 935 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44 Wiatr wieje od wczoraj i to bardzo . Dziś miało być spokojniej , ale chyba ze wskazaniem ...miało być . Mimo to ruszam , jest ciepło , ale wiatr daje się we znaki . W Siennej kieruje się w stronę singla Stronie Śląskie , ale wykorzystuje go tylko aby dojechać do drogi prowadzącej w stronę przekaźnika TV na zboczu Czarnej Góry . Podjazd tu jak zawsze wymagający i biegnie trasa rowerowa nr 9 . Od przekaźnika , szeroka trasa zmienia się w wąski szlak , pokryty kamieniami i korzeniami . Tak docieram do górnej stacji wyciągu na Czarną Górę . Stąd kilkadziesiąt metrów na szczyt . Wiatr ostro daje się we znaki , więc jesiennym żmijowcem wracam do domu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Gorzanów i Krosnowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 610 m

Suma zjazdów: 587 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

Kolejny dzień poszukiwania kamiennych krzyży . Dziś miał być tylko Gorzanów . Najkrótszą trasą , bo trochę zimno . Trasa wytyczona , więc w drogę . W Gorzanowie trafiam do Dworu Raszyn . Nic szczególnego , ale tam wg mapy którą posiadam miał znajdować się krzyż . Ktoś błędnie wrzucił zdjęcie . Objeżdżam dwór i ruszam . Jakiś mieszkaniec po namyśle pokazuje mi gdzie mam jechać . Kolejny krzyż na prywatnej posesji , tylko dziś pieska brak . Stąd już niedaleko do Krosnowic . A tam na kościele Św Jakuba wmontowane dwa kolejne krzyże . Teraz tylko wrócić do domu . Trochę mi buty przymarzły do pedałów a cóż tam ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka dookoła Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 102 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Wiesiek

Trasa którą przedstawiam prowadzi obrzeżami Wrocławia i jest chyba jedną z najdłuższych, obecnie tras wokół naszego miasta. Ja rozpocząłem swoją wycieczkę na pl. Grunwaldzkim i skierowałem się prez oś. Swojec i Wojnów do mostu na Odrze w Łanach. Po dojechaniu do drogi nr. 94, należy skręcić w prawo i tuż przed Radwanicami skręcamy w lewo (Solniki). Dalej jedziemy przez Zacharzyce i Iwiny do Radomierzyc. Następnie wjeżdżamy do Ołtaszyna. Jesteśmy na najwyżej położonym osiedlu Wrocławia na naszej trasie (około 136 m npm) Tu skręcamy w lewo( ul. generała Kutrzeby) i w prawo. Jesteśmy we wsi Wysoka. Teraz należy skręcić w lewo i przez Ślęzę docieramy do Bielan Wrocławskich. Dalej przez ul.Czekoladową dojeżdżamy do ul. E. Kwiatkowskiego i ul.Avicenny. Dalej przez Muchobór Wielki, ul. Graniczną do lotniska. Kolejne etapy to Jerzmanowo, Ratyń (najdalszy na zachód Wrocławia punkt wycieczki) do Leśnicy. Tu jest połowa naszej wycieczki. Kolejno przez Marszowice ( najniższy punkt na naszej trasie około 110 m npm),Stabłowice i Maślice dojeżdżamy do mostu Milenijnego. Następnie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego doprowadza nas do ul. Żmigrockiej i przez Poświętne, Polanowice i Sołtysowice, jedziemy do Psiego Pola. Teraz należy jechać przez Zakrzów i Mirków ( tu skręcamy w lewo) i jesteśmy w Kiełczowie To najbardziej na wschód wysunięty punkt tej wycieczki. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wilczyce. W Strachocinie zamykamy pętlę wokół Wrocławia. Do centrum miasta jedziemy przez Swojczyce, Sępolno i pl. Grunwaldzki, gdzie kończymy naszą wycieczkę..

Nawiguj

