Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

🚲 Trasa rowerowa: Piękna polska złota jesień w Górach Złotych

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 086 m

Suma zjazdów: 1 079 m

Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44

Piękny pogodny dzień chociaż już po połowie października . Wyruszam trochę bez celu , a może w poszukiwaniu jesieni . Wspaniała trasa w kierunku Gaju , widok na Krowiarki , Masyw Śnieżnika a potem cicha i jakby opuszczona miejscowość Gaj . Potem leśnymi drogami docieram do Chwalisławia i kilka kilometrów asfaltową drogą do Złotego Stoku . Zatrzymuje się obiad w barze przy kopalni złota . Do domu wracam singlami . Trasa jakby znana ale dziś zupełnie inna

