Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Ścieżki rowerowe z Brzegu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wokół Łyśca

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 445 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 547 m

Trasę dla rowerzystów z Brzegu poleca Januszek_44

Mróz nie odpuszcza , ale najgorszy jest wiatr . Mimo to udaje się wyskoczyć na parę chwil . W lesie wiatr trochę cichnie , słońce stwarza pozory ciepła , ale temperatura poniżej minus 6 .

Zjazdy niezbyt oblodzone , w lesie całkiem fajnie , miejscami bez śniegu

Nawiguj