Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Wycieczki rowerowe z Brzegu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 07 maja w Brzegu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 08 maja w Brzegu ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Kraliky

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 107,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 452 m

Suma podjazdów: 1 152 m

Suma zjazdów: 1 137 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Brzegu

Ze względu na niepewną pogodę - taka asfaltowa trasa, aby w każdej chwili można się było gdzieś schronić. Na trasie różne możliwości zwiedzania: Stare Mesto, Kraliky i widok na ścieżkę w obłokach w Dolni Morava.

