Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Trasy rowerowe z Brzegu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 287 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 500 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Brzegu

W takie zimne dni jak tu nie kochać singli :) a jeszcze jak są to takie single :) Dziś znowu uciekam do lasu.Zaczynam na pętli Zdrój i w znanym mi miejscu przełączam się na singla Trojak . Byłem tu ponad tydzień temu , ale widzę ,że są zmiany . Pojawiły się słupki wskaźnikowe . Trasę już nam więc zostaje cieszyć się z jazdy .

Przejechałem dwa single , trochę zmarzłem , postanawiam jeszcze podjechać na Górę Trzech Krzyży nad Lądkiem . Tu w słońcu jakby cieplej

