Trasy rowerowe do 66 km od Brzegu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 19 - 20 listopada?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Brzegu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trochę zimno i opadająca mgła powoduje ,że jest mokro . Ale kawałeczek zawsze da się pojeździć . Ze Stronia Śl ruszam trasą spacerową oznaczoną nr 4 . Tak dojeżdżam do drogi krzyżowej i kaplicy Pod Suszycą . Miejsce oddalone od siedlisk ludzkich , opisane na tablicach . Szlak spacerowy skręca w prawo a ja jadę w kierunku Nowej Morawy . Zjeżdżam z drogi ponieważ dostrzegam coś co pod lasem rodzi moje zdziwienie . Wygląda to jak grób ułożony z kamieni polnych . Jest krzyż , świeże kwiaty , znicze ...w wiosce mówią ,że to z okresu II wojny światowej , dbają o to mieszkańcy narodowości niemieckiej. Od tego miejsca na Bolesławów rozciąga się przepiękny widok . Z Bolesławowa , skrótem przez pola dostaje się do Kletna , u jeszcze zabytkowa dzwonnica ...i czas wracać

