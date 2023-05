Trwa budowa drogi dojazdowej dla karetek do brzeskiego szpitala. Koniec prac coraz bliżej Adrian Gajewski

To niezwykle ważne rozwiązanie, które będzie sporym ułatwieniem w transporcie pacjentów do szpitala. Po kilku miesiącach prac, wszystko wskazuje na to, że nowa droga do Brzeskiego Centrum Medycznego już niedługo zostanie otwarta.