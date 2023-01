Uczniowie skorogoskiej podstawówki zaprezentowali historyczne przedstawienie pt. "Chłopi pańszczyźniani vs polska szlachta" Adrian Gajewski

W kolejnej odsłonie cyklu żywych lekcji historii, uczniowie szkoły podstawowej w Skorogoszczy przenieśli się tym razem w XVI wiek, do czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej, w której realne rządy sprawowała szlachta. Klasa VI przygotowała przedstawienie historyczne nawiązujące do tamtych czasów, przedstawiając relacje chłopów pańszczyźnianych z Sarmatami, czyli ich panami. To swoiste historyczne show z udziałem publiczności, zaprezentowane klasom IV- VIII w dniu 27 stycznia 2023 roku w sali historycznej, składało się z kilku paneli.