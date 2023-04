W Brzegu odbył się Jarmark Wielkanocny. Mieszkańcy poczuli atmosferę świąt [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Brzegu w Niedzielę Palmową mogli poczuć atmosferę zbliżających się świąt, skosztować lokalnego jedzenia czy kupić ręcznie wykonane ozdoby.

Na Placu Polonii Amerykańskiej przed Brzeskim Centrum Kultury można było zobaczyć wystawców, którzy prezentowali m. in. baranki, palmy, pisanki, koszyczki i mazurki – wszystko to, co kojarzy się z Wielkanocą.

- Na gości czekało wiele stoisk, w których mogli zakupić produkty regionalne, wypieki oraz własnoręcznie zrobione ozdoby i upominki - czytamy na stronie brzeskiego Urzędu Miasta.

W trakcie trwania tego wydarzenia, jury dokonało także wyboru najpiękniejszego i najciekawszego stoiska. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięty został również konkurs na najpiękniejszą palmę.

Zdjęcia z wydarzenia możecie zobaczyć w naszej galerii.