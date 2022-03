W Brzegu powstanie hala produkcyjna o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Obiekt zostanie przeznaczony na wynajem

To kolejny kamień milowy na rzecz budowy dwóch hal w woj. opolskim. Powstanie hal produkcyjno-magazynowych w Nysie i w Brzegu, to kolejny dowód na to, że jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK", poważnie uwzględniamy w swojej strategii biznesowej także woj. opolskie. - mówi Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" dr inż. Paweł Kurtasz.