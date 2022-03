W Urzędzie Miasta w Brzegu powstaje Całodobowy Punkt Recepcyjny

Całodobowy Punkt Recepcyjny będzie miejscem, do którego skierowani zostaną wszyscy uchodźcy z Ukrainy, przybyli do naszego miasta, ale którzy nie poddali się rejestracji na granicy ani w innym punkcie do tego wyznaczonym.

Rejestracja jest bardzo ważna, ponieważ celem jest uruchomienie dalszej sprawnej pomocy rzeczowej i wsparcie psychologiczne. - czytamy na stronie Urzędu Miasta.