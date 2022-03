W Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu nadawane są mieszkańcom Ukrainy numery PESEL Adrian Gajewski

Od 16 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12 nadawane są numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki tej inicjatywie obywatele Ukrainy będą mogli korzystać m. in. z pomocy medycznej czy socjalnej. Ułatwi im to również dostęp do edukacji.