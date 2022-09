Wieczór Lisztowski i wernisaż wystawy "Portret Młodzieńca". Udana niedziela w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu [ZDJĘCIA]

W programie Wieczoru Lisztowskiego znalazło się rondo koncertowe „Zaproszenie do tańca” C.M. Webera, II Sonata J. Brahmsa, Polonez-Fantazja F. Chopina i Fantazja-Sonata „Po lekturze Dantego” F. Liszta. Wszystkie utwory zostały wykonane w brawurowym wykonaniu Romana Salyutova i komentarzu Juliusza Adamowskiego.

Ponadto w przerwie koncertu odbył się wernisaż wystawy "Portret Młodzieńca".

- Ciasny gabinet księcia Jerzego II dawno nie przeżył oblężenia tylu „interesantów”. Lecz tym razem nie do Jerzego przyszli, tylko do obrazu, który niegdyś, w epoce zwanej z włoska cinquecentem, został namalowany przez Rafaela Santi, obrazu, który na początku XIX wieku zakupiła i sprowadziła do Polski księżna Czartoryska, obrazu, który zaginął w czasie II wojny światowej, i wreszcie – obrazu, który został zrekonstruowany, zgodnie z technologią malarską stosowaną przez mistrzów klasycznego okresu włoskiego renesansu. Dokonał tego dzieła dr Łukasz Nawrocki. Z nim też się spotkaliśmy tego wieczoru i u źródła mogliśmy się dowiedzieć, jak to z tą rekonstrukcją było. Rekonstrukcją, która ma charakter zarówno artystyczny, jak i naukowy, poznawczy. Łukasz Nawrocki, odtwarzając stare techniki malarskie i posługując się nimi, reaktywuje zaginione dzieła, a także tworzy dzieła zainspirowane malarstwem starych mistrzów - czytamy na stronie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.