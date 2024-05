Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zobacz, gdzie można głosować w Grodkowie

Państwowa Komisja Wyborcza podała listę lokali wyborczych w Grodkowie. Nie wiesz, gdzie możesz głosować? Sprawdź szczegóły poniżej. Dowiedz się, gdzie możesz oddać swój głos w Eurowyborach.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Grodkowie

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Grodkowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Budynek oddziału przedszkolnego

adres: Bąków 36, 49-200 Bąków

numer komisji: 24 Sołectwo Bąków

Budynek zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Grodkowie

adres: Sportowa 3, 49-200 Grodków

numer komisji: 6 Miasto Grodków

Głowackiego

Grenadierów

Kasztanowa

Kołłątaja

Królowej Jadwigi

Mickiewicza

Morcinka

Sienkiewicza 22

Sportowa

Szkolna

Warszawska od 1 do 37 (numery nieparzyste) i od 2 do końca (numery parzyste)

Wyspiańskiego

Hala Sportowa im. Zdzisława Zielonki przy Liceum Ogólnokształcącym

adres: Sienkiewicza 29 A, 49-200 Grodków

numer komisji: 3 Miasto Grodków

Klonowa

Krakowska od 1 do 29 (numery nieparzyste) i od 2 do 30 (numery parzyste)

Sienkiewicza od 24 do 98 (numery parzyste) i od 15 do 43 (numery nieparzyste)

Szpitalna 14

Opolska

Sadowa

Tadeusza Zawadzkiego

Zielona

Kino Klaps

adres: Powstańców Śląskich 16, 49-200 Grodków

numer komisji: 7 Część miasta Grodków

Osiedle Półwiosek

Akacjowa

Cicha

Leśna

Miodowa

Ogrodowa

Otmuchowska

Polna

Skośna

Sosnowa

Świerkowa

Warszawska od 39 do końca (numery nieparzyste)

Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Szpitalna 13, 49-200 Grodków

numer komisji: 2 Miasto Grodków

Chopina

Bolesława Chrobrego

Józefa Elsnera

Grunwaldzka

Jagiełły

Moniuszki

Reymonta

Rynek

Sienkiewicza od 1 do 13 (numery nieparzyste) i od 2 do 20 (numery parzyste)

Szpitalna od 1 do końca, z wyłączeniem nr 14

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Gnojna 119, 49-200 Gnojna

numer komisji: 14 Sołectwa: Gnojna

Jeszkotle

Zielonkowice

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Jędrzejów 63, 49-200 Jędrzejów

numer komisji: 16 Sołectwa: Jędrzejów

Wójtowice

Żarów

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Kolnica 105, 49-200 Kolnica

numer komisji: 13 Sołectwo Kolnica

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Kopice 32B, 49-200 Kopice

numer komisji: 8 Sołectwo Kopice

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Lipowa 19, 49-200 Lipowa

numer komisji: 11 Sołectwo Lipowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

adres: Powstańców Śląskich 24, 49-200 Grodków

numer komisji: 1 Miasto Grodków

Klubowa

Ligonia

Karola Miarki

Powstańców Śląskich

Słowackiego

Traugutta

Wiejska

Wrocławska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

adres: Morcinka 2, 49-200 Grodków

numer komisji: 5 Miasto Grodków

Bogusławskiego

Konopnickiej

Kossaka

Kosynierów

Kościuszki

Krótka

Miła

Racławicka

Radosna

Styki

Szczęśliwa

Tetmajera

Wesoła

Żeromskiego

Życzliwa

Szkoła Podstawowa

adres: Gałązczyce 78, 49-200 Gałązczyce

numer komisji: 15 Sołectwa: Gałązczyce

Gierów

Mikołajowa

Sulisław

Wierzbna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

adres: Krakowska 20, 49-200 Grodków

numer komisji: 4 Miasto Grodków

Dąbrowskiej

Jaśminowa

Kochanowskiego

Konwaliowa

Krakowska od 31A do końca (wszystkie numery)

Krańcowa

Krzywa

Kwiatowa

Lawendowa

Liliowa

Makowa

Matejki

Norwida

Poprzeczna

Prusa

Reja

Różana

Sienkiewicza od 100 do końca (numery parzyste) i od 45 do końca (numery nieparzyste)

Tulipanowa

Wrzosowa

Świetlica Wiejska

adres: Kobiela 21, 49-200 Kobiela

numer komisji: 17 Sołectwa: Bogdanów

Kobiela

Rogów

Strzegów

Wojnowiczki

Świetlica Wiejska

adres: Tarnów Grodkowski 90B, 49-200 Tarnów Grodkowski

numer komisji: 10 Sołectwo Tarnów Grodkowski

Świetlica Wiejska

adres: Wierzbnik 35A, 49-200 Wierzbnik

numer komisji: 12 Sołectwa: Polana

Wierzbnik

Świetlica Wiejska

adres: Żelazna 15, 49-200 Żelazna

numer komisji: 9 Sołectwo Żelazna

Świetlica Wiejska w Goli Grodkowskiej

adres: Gola Grodkowska 50a, 49-200 Gola Grodkowska

numer komisji: 22 Sołectwo Gola Grodkowska

Świetlica Wiejska w Głębocku

adres: Głębocko 33, 49-200 Głębocko

numer komisji: 20 Sołectwo Głębocko

Świetlica Wiejska w Jaszowie

adres: Jaszów 76, 49-200 Jaszów

numer komisji: 29 Sołectwo Jaszów

Świetlica Wiejska w Lubczy

adres: Lubcz 33, 49-200 Lubcz

numer komisji: 27 Sołectwo Lubcz

Świetlica Wiejska w Młodoszowicach

adres: Młodoszowice 4, 49-200 Młodoszowice

numer komisji: 25 Sołectwo Młodoszowice

Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Małej

adres: Nowa Wieś Mała 31a, 49-200 Nowa Wieś Mała

numer komisji: 18 Sołectwo Nowa Wieś Mała

Świetlica Wiejska w Osieku Grodkowskim

adres: Osiek Grodkowski 4a, 49-200 Osiek Grodkowski

numer komisji: 21 Sołectwo Osiek Grodkowski

Świetlica Wiejska w Przylesiu Dolnym

adres: Przylesie Dolne 33, 49-200 Przylesie Dolne

numer komisji: 23 Sołectwo Przylesie Dolne

Świetlica Wiejska w Starowicach Dolnych

adres: Starowice Dolne 41, 49-200 Starowice Dolne

numer komisji: 28 Sołectwo Starowice Dolne

Świetlica Wiejska w Więcmierzycach

adres: Więcmierzyce 88, 49-200 Więcmierzyce

numer komisji: 19 Sołectwo Więcmierzyce

Świetlica Wiejska w Wojsławiu

adres: Wojsław 18, 49-200 Wojsław

numer komisji: 26 Sołectwo Wojsław

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

