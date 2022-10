Wycieczki rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trochę zimno , 3 stopnie poniżej 0 , mimo to postanawiam ruszyć w kierunku Lądka Zdroju , spróbuje przejechać nowo budowanym singlem Trojak . Trasą spacerową wjeżdżam na singiel Zdrój i tak dojeżdżam do Wielkiego Ronda . Tuż przed zjazdem z singla Zdrój zauważam ,że pętla Trojak łączy się z tym singlem . Ruszam teraz na pętlę Trojak , Jeszcze bez oznaczeń , ale nawierzchnia w porządku i wszystkie kładki już zrobione . Po kilku kilometrach zjeżdżam z singla na leśną drogę i tu mi singiel kończy . Podjeżdżam drogą do góry , ale singla nie widać , zjeżdżam więc w dół , ale tu fragment singla którym już jechałem . Zjeżdżam więc ponownie do Wielkiego Ronda i teraz wjeżdżam na tą część singla , którą wcześniej widziałem . Jadę w górę i po pewnym czasie docieram do miejsca , gdzie trwają jeszcze prace przy mostku na singlu . Panowie potwierdzają ,że brak oznaczeń i trudno znaleźć trasę . Mijam nowo budowany mostek i tak singlem docieram do Rozdroża Zamkowego , tu znowu singiel się kończy . Jest dość zimno , prószy jakiś drobny śnieg , więc raczej na "czuja " wracam w stronę domu . Okazuje się dojechałem do miejsca , gdzie wcześniej "urwał " mi się ślad . Tak więc udało się , chociaż w dziwny sposób przejechać nowy singiel

