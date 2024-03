Wycieczki rowerowe do 66 km od Brzegu. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w pobliżu Brzegu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Brzegu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzegu proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Brzegu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Brzegu, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 marca w Brzegu ma być 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w Brzegu ma być 13°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Kiełczów- Ogród Japoński - Kiełczów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 61 m

Suma zjazdów: 58 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Azawartka 90% trasy nowymi ścieżkami rowerowymi wzdłóż Widawy, kanału Odra-Widawa i samej Odry

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Nysa -- Kamieniec Ząbkowicki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 524 m

Suma zjazdów: 451 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca AlterSpider

Dziś wyprawa Nysa - Kamień Ząbkowicki a w niej : Dom Wagi Miejskiej (niem. Waagehaus Kämmereigebäude) – zabytkowy budynek przy ulicy Sukienniczej, w bloku kamienic śródrynkowych w Nysie. Wieża Wrocławska (Wieża Bramy Wrocławskiej, Biała Wieża) – gotycka budowla obronna, jedna z kilku zachowanych części średniowiecznych obwarowań miejskich Nysy, wraz z Wieżą Ziębickią i fragmentami murów obronnych. Fort II, albo Regulicki jest najdalej na północ wysuniętym dziełem nyskiej twierdzy. Konstrukcyjnie niemal identyczny z fortem I, i również jak on powstał jako dzieło prowizoryczne w latach 1865-66 i przebudowany na fort stały w latach 1871-73. Posiada narys czworobocznej lunety z wklęsłą ścianą szyjową. Jest fortem jednowałowym z trawersami i schronami na wałach dla piechoty i artylerii. Pod wałami znajdują się kazamaty koszarowo gospodarcze. W przeciwieństwie do swego bliźniaka fort III posiada chodniki przeciwminowe. Mur szyjowy niski umożliwiał wgląd i ostrzał z Obwałowań Wysokich znajdujących się zaledwie 550 m stąd.

Od 1934 roku służył jako magazyn sprzętu wojskowego, po roku 1945 również.

Obecnie gospodarzem obiektu jest Fundacja Twierdza Nysa i w sezonie turystycznym jest udostępniony do zwiedzania.

Fort Bombardierski założony na narysie kleszczowym 4 ramiennej gwiazdy z północnym ostrzem lekko zaokrąglonym. Wielkością cały fort odpowiada rozmiarom jednego naroża Fortu Prusy. Wały ziemne oskarpowane cegłą z profilem dla piechoty i trzema ławami artyleryjskimi w narożach oraz pochylniami wjazdowymi z poziomu dziedzińca . Pod wałami kazamaty koszarowo-magazynowe. Brama wjazdowa w formie przecięcia wału pośrodku kleszcza południowego. Oskarpowanie kleszcza północnego zniszczone. Sucha fosa z oskarpowanym cegłą przeciwstokiem przegrodzona murem /grodzią/ przy ostrzu północnym i wschodnim tj. na stykach z dalszymi obwarowaniami. Fort użytkowany przez wojsko /hodowlę świń/ ulega dewastacji zarówno od strony dziedzińca i kazamatów jak roślinności na wałach i przedstoku.

Zamek w Otmuchowie – budowla wzniesiona w średniowieczu, rozbudowana w latach 1585–1596 w stylu renesansowym, przebudowana w XVII w. w stylu barokowym, rezydencja biskupów wrocławskich do 1810.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – monumentalny zabytkowy pałac neogotycki z XIX wieku znajdujący się w mieście Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Stary Kopec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 533 m

Suma podjazdów: 965 m

Suma zjazdów: 961 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzegu poleca Januszek_44 Pogoda nie rozpieszcza , zimno i wieje wiatr . Wyruszam z myślą aby jak najszybciej wjechać do lasu . Wybieram tzw suchą drogę , która biegnie w kierunku szczytu o nazwie Suchy . Trudny kamienisty podjazd a dodatkowo co jakiś rozjeżdżone przez pracowników leśnych. A i wiatr nie ustał . Jadę drogami rowerowymi , które zimą są biegowe . Wszystko dziś jakieś inne . Przed schroniskiem Paprsek wbijam się na Pralinkę , graniczna droga biegowa . Mnóstwo tu błota i kamieni . Z radością osiągam Paprsek i dalej zjeżdżam w dół w kierunku Velkiego Vbrna , aby w połowie dogi odbić na szczyt Stary Kopec . Przed tem jednak Vetrov , gdzie powstaje wieża widokowa podobna do tej która stała na Śnieżniku . Ze Starego Kopca przepiękny widok na Masyw Śnieżnika , dodatkowo okraszony dynamiczną pogodą .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzegu

🚲 Trasa rowerowa: Na Zamek w Zagórzu Śląskim Stopień trudności: 2.0

Dystans: 84,73 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 483 m

Suma podjazdów: 1 598 m

Suma zjazdów: 1 648 m Rowerzystom z Brzegu trasę poleca Januszek_44

Wśród wielu zamków znajdujących się na terenie Dolnego Śląska warto zwrócić uwagę na Zamek Grodno (niem. Kynsberg, Kinsberg, Kinsburg).

Zamek Grodno wybudowany jest na szczycie wzgórza Choina (ok. 450 m n.p.m.) w północnej części Gór Sowich i wznosi się nad doliną Bystrzycy Świdnickiej (zwanej kiedyś Śląską Doliną). Jest on jednym z najbardziej malowniczo położonych zamków na Śląsku. Na wzgórzu znajduje się rezerwat krajobrazowy "Góra Choina" (pow. 19,13 ha) Dzieje zamku Grodno sięgają zamierzchłych czasów. Jedna z legend podaje, że już w 800 r pewien angielski (!?) rycerz założył w tym miejscu czworoboczną strażnicę. Dalszą rozbudową miał się zająć książę Bolesław Wysoki, syn Władysława Wygnańca lub księcia Bolka I Surowego. Informacje te nie są poparte żadnymi dokumentami, nadają tylko zamkowi pewnej tajemniczości. Pierwszy zachowany dokument świadczący o istnieniu zamku pochodzi z 1315 r. W tym czasie podobnie jak niemal cała południowa część Dolnego śląska zamek stanowił własność utworzonego w 1290 r. księstwa świdnicko - jaworskiego. Za panowania Bolka II w I połowie XIV w. został rozbudowany zamek górny, który składał się z wieży obronnej, dwóch kamiennych budynków stanowiących pomieszczenia załogi, wieży bramnej, drewnianych zabudowań gospodarczych oraz dużego dziedzińca. Wszystko otoczone było murem obronnym.

W 1392 wraz z całym księstwem świdnickim Grodno dostało się pod bezpośrednią zwierzchność Korony Czeskiej. Zamek podobnie jak i inne zamki księstwa stały się wprost własnością dworu królewskiego i mogły być oddawane (przekazywane) na różnorodnych prawach feudałom dworskim.

W XV w. była to siedziba rycerzy-rabusiów, którzy wraz ze swoimi drużynami trudnili się rozbojami i grabieżą. Takim panem zamku był w latach 1443÷1450 Jerzy Mühlheim, a po nim do 1535 ród Czetryców, kiedy to ostatni z tej linii Czetryców - Hieronim sprzedał swój majątek Krzysztofowi Hohbergowi z Książa. W 1545 zamek na zlecenie cesarza Ferdynanda I przechodzi na własność Macieja z Łagowa.

Za sprawą Macieja z Łagowa zaniedbany zamek został przebudowany w nowym renesansowym stylu. Prace te kontynuował do 1587 r jego syn Jerzy z Łagowa. W ramach przebudowy powstał dolny dziedziniec otoczony murem obronnym z pięcioma bastejami, brama wejściowa z budynkiem mieszkalnym, piekarnia, łaźnia i budynki gospodarcze. Z tego okresu przebudowy pochodzą interesujące detale rzeźbiarskie i architektoniczne, zwłaszcza portale z szarego piaskowca w pomieszczeniach zamku górnego oraz zaliczany do najpiękniejszych na Śląsku portal budynku przedbramia z 1570. Z końcem XVI wieku na skutek kłopotów finansowych wdowa po Jerzym z Łagowa zmuszona jest zrezygnować z posiadłości i wraz z dziećmi opuścić na zawsze zamek.

W trakcie trwania wojny 30-letniej zamek został zdobyty przez Szwedów i częściowo zniszczony. W 1679 r wybuchł tu krwawo stłumiony bunt chłopów, przeciwko ówczesnemu właścicielowi baronowi Jerzemu Ebenowi ze Strachowic koło Legnicy. W 1689 w wyniku uderzenia pioruna spłonęła wieża zamkowa. Od 1774 r zamek przestał być rezydencją magnacką, zamieszkiwała w nim tylko służba. Budowla popadała w ruinę w 1789 r zawaliła się początkowo część okalających ją murów, a potem południowa ściana gotyckiego dziedzińca i zachodnie skrzydło mieszkalne. W 1823 r okoliczni chłopi kupili zamek, aby go rozebrać i sprzedać uzyskany materiał budowlany. Jednak z inicjatywy historyka profesora Jana Gustawa Büschniga z Wrocławia, któremu sąd przyznał w 1824 r zamek w dożywotnie użytkowanie. Zamek Grodno został zabezpieczony przed dalszym zniszczeniem. Następcy profesora hrabia Fryderyk Burghaus w latach 1840÷1855 oraz baron Maksymilian Zeidlitz w latach 1860÷1907 przeprowadzili wiele prac adaptacyjnych zmieniających oblicze zamku i przystosowujące go do celów turystycznych (powstała restauracja, muzeum). Do wybuchu II wojny światowej Grodno było w posiadaniu rodziny Zeidlitz'ów.

W wyniku działań wojennych zamek nie uległ zniszczeniom. Jedynie dewastacji uległy zbiory muzeum. Po wojnie opiekę nad zamkiem Grodno powierzono wałbrzyskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które formalnie zaczęło działać w początkach 1947 r . Po utworzeniu w 1950 Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zamek Grodno przeszedł pod zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu. Od 1951 do chwili obecnej r trwają prace konserwatorskie. Dzięki dobrej współpracy z muzeami w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz zaangażowaniu Andrzeja Pankowskiego w maju 1965 r. otwarto Regionalne Muzeum PTTK Zamek "GRODNO".

Nawiguj

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Do wycieczki przygotowałem się jak mi się wydawało dobrze . Większość z tych pamiątek minionych wieków dość łatwo znaleźć , cześć jednak ukryta jest przez ludzkim wzrokiem .

Samochód zostawiam na bezpłatnym w ciągu tygodnia parkingu i ruszam w stronę Pomianowa Górnego , tam krzyż znajduje się się przy ogrodzeniu kościoła . Teraz odbijam do Mrokocina , kolejny krzyż przy kapliczce Św Nepomucyna.

Kolejne krzyże widoczne się na załączonych zdjęciach .

Największą trudność sprawia mi odnalezienie krzyż w Sieroszowie , który znajduje się w lesie przy czerwonym szlaku , nie widoczny z drogi . A potem poszukiwania drugiego krzyża w miejscowości Zwrócona . Krzyż znajduje się przy ruinach kapliczki na środku pola z pszenicą , w kępie drzew . Warto tam się się wybrać po kresie wegetacji roślin .

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Brzegu

