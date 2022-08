XV Tango Festiwal Alegria en Brzeg. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział miłośnicy tanga z całego świata! [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Już po raz 15 do Brzegu przyjechali miłośnicy tanga z całego świata by wspólnie spędzić czas i zatańczyć w najpiękniejszych miejscach opolskiego miasta. Inauguracja festiwalu miała miejsce w piątek (12.08) na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich, następnie aż do niedzieli Brzeg piastował miano europejskiej stolicy tanga.