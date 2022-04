Za nami niebezpieczny weekend na drogach powiatu brzeskiego. Doszło do 5 kolizji i jednego wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Do jednej z nich doszło w piątek (1.04) na drodze wojewódzkiej nr 401.

Wówczas 41-latek kierujący audi nie zachował ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania i doprowadził do zderzenia z kierowcą mercedesa. W wyniku zderzenia mercedes wypadł z drogi i dachował. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Dodatkowo odpowiedzialny za zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania wobec czego został skierowany na niego wniosek do sądu o ukaranie. - informuje asp. Patrycja Kaszuba.