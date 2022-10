Za takimi imprezami tęsknią mieszkańcy Opolszczyzny. Tak bawiono się lata temu. Ibiza, Protector, Discoplex A4, Big Star [ZDJĘCIA]

W klubach, które widzicie na zdjęciach zabawa zawsze była przednia. Niektórych z nich już nie ma, ale pomimo upływu lat mieszkańcy Opolszczyzny dalej o nich pamiętają.

Jest jednak wśród nich i taki, który do dziś ma się dobrze. To Discoplex A4, czyli jeden z największych klubów w Europie, który w dalszym ciągu cieszy się wielką popularnością i każdego tygodnia odwiedza go wielu mieszkańców Opolszczyzny.

Zobaczcie, jak bawiliście się przed laty. Szukajcie siebie i znajomych na zdjęciach.