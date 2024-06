Zakończono przebudowę przejść dla pieszych na ulicy Robotniczej w Brzegu. Teraz będzie bezpieczniej

W ramach zadania przebudowano przejścia dla pieszych w ciągu ul. Robotniczej przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej oraz z ul. Wileńską.

- Obniżone zostały krawężniki, zamontowano płyty integracyjne oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto w pobliżu przejścia przy ul. Wileńskiej wykonano także doświetlenie przejścia oraz wyspowe progi zwalniające. Wymienione zostały również nawierzchnie jezdni i chodników w obrębie tych przejść. Prace objęły także zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej - informuje brzeski Urząd Miasta.

Wykonawcą robót była firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu. Koszt robót budowlanych wyniósł 1,06 miliona złotych. Dodajmy, że na realizację zadania gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 732 tysiące złotych.

To jednak nie koniec remontów przejść dla pieszych. W ramach projektu "Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Brzeg" realizowana jest też przebudowa w zakresie przejść dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Brzegu. Termin zakończenia tych prac to wrzesień tego roku. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Aglomeracji Wrocławskiej.