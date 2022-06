Zamek Piastów Śląskich w obiektywie Jana Androsa. Zobaczcie magiczne fotografie najsłynniejszego brzeskiego zabytku [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Jan Andros od wielu lat zajmuje się fotografią. Na naszej stronie już wielokrotnie publikowaliśmy jego prace, ale dzisiaj przyszedł czas na najpopularniejszy zabytek w Brzegu. Zobaczcie zjawiskowy Zamek Piastów Śląskich w obiektywnie brzeskiego fotografa. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji go odwiedzić to mamy nadzieję, że po obejrzeniu tych zdjęć szybko nadrobicie zaległości. To piękne miejsce, które przez wielu mieszkańców uznawane jest za wizytówkę miasta.