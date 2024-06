Kabaret Neo-Nówka zawita do Brzegu. Są jeszcze dostępne bilety na ich występ

Kabaret Neo-Nówka to aktualnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kabaretów w Polsce. Do Brzegu przyjadą ze swoim nowym materiałem "TRADYCJE POLSKIE", który zbiera pozytywne opinie wśród fanów.

- To co ich charakteryzuje to pracowitość i konsekwencja w realizacji misji rozbawiania świata i bardzo dobrze, bo niezmordowanie robią to od 20 lat. Przez ten czas mieli szansę sprawdzić, co widzowie lubią najbardziej i dzięki temu ich jubileuszowe show ma prawdziwie światowy poziom. Są w nim: najlepsze skecze, imponująca scenografia i wizualizacje multimedialne no i rewelacyjna oprawa muzyczna, za którą od lat odpowiada zespół “Żarówki”. Nie zabraknie też Waszych ulubionych tematów. Neo-Nówka wyspecjalizowała się w komentowaniu polskiej rzeczywistości. Nie boją się tematów społecznych i politycznych, a ich trafne obserwacje procentują na scenie - czytamy na stronie biletyna.pl.