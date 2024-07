32-latek odpowie za nielegalne prowadzenie gier hazardowych. Podczas zatrzymania w salonie znajdował się również drugi poszukiwany mężczyzna

Kilka dni temu brzescy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami z Krajowej Administracji Skarbowej weszli do jednego z lokali w Brzegu. Z wcześniej poczynionych ustaleń wynikało, że mają się tam znajdować automaty do gier.

- Kiedy weszli do salonu, potwierdzili swoje przypuszczenia – ujawnili tam dwa automaty. Dalsze czynności, m.in. przeprowadzony eksperyment potwierdził, że są to automaty do gier hazardowych. Funkcjonariusze KAS zajęli dwa automaty do gier i 740 zł., które znajdowały się w automatach - informuje brzeska policja.