Brzeski Urząd Miasta dostępny dla wszystkich mieszkańców. Niepełnosprawni mogą liczyć na udogodnienia

Z budynku mogą teraz korzystać nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czy mające problemy z poruszaniem się, ale również seniorzy i rodzice z dziećmi. Brzeżanie nie muszą czuć się wykluczeni.

- Udało nam się przeprowadzić kilka niezwykle ważnych przedsięwzięć, w tym m.in. budowa podjazdu, wykonanie specjalnego pomieszczenia do obsługi osób z niepełnosprawnościami, tabliczki na poręczach dla osób niedowidzących czy wprowadzenie usługi tłumaczenia na język migowy dla osób niesłyszących. Dzięki temu, że spełniamy standardy dostępności, z budynku Urzędu Miasta mogą korzystać wszyscy – mówi Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu.

Dodatkowo w pobliżu budynku znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, a do wejścia budynku B, od strony Parku nad Fosą, prowadzi podjazd umożliwiający swobodny wjazd, przy którym zainstalowany jest również dzwonek.

Jednocześnie, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dostosowanie Urzędu Miasta w Brzegu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na parterze budynku B, wyznaczone zostało oznakowane miejsce do obsługi osób mających trudności z poruszaniem się, a toaleta została dostosowana do ich potrzeb. Ponadto wykonano oznakowanie pomieszczeń, tabliczki na poręczach i plany tyflograficzne (dla osób niedowidzących i słabowidzących), dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy (dla osób niesłyszących i słabosłyszących). Zamontowano też materace do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.