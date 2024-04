Niedługo startuje kolejna edycja wyzwania "Aktywna Brzeżanka - Aktywny Brzeżanin". Co trzeba zrobić aby uzyskać nagrodę?

Wyzwanie przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji polega na regularnym ruchu na świeżym powietrzu.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy być mieszkańcem bądź zadeklarowanym miłośnikiem naszego miasta, zainstalować na zegarku bądź telefonie dowolną aplikację rejestrującą ruch i systematycznie ćwiczyć:

biegać,

chodzić z kijkami,

jeździć na rolkach albo rowerze.

Oto plakat wydarzenia. MOSiR

Forma ruchu jest dowolna - ważne by odbywał się on na zewnątrz i trwał co najmniej 30 minut, a dodatkowym warunkiem jest pokonanie co najmniej 2,5 km (wyjątkiem jest pływanie - tu wystarczy 30 minutowy ruch).

- Podczas tegorocznej edycji, która potrwa od 10 maja do 10 czerwca, wyróżnimy Aktywne Brzeżanki i Aktywnych Brzeżan, którzy nadeślą nam co najmniej 20 aktywności (ale najwyżej jedną dziennie). Ważne: zdjęcia przysyłamy w tym samym dniu, w którym wykonaliśmy ćwiczenie! Nie zbieramy ich z kilku dni i nie kumulujemy! - informuje MOSiR.

Więcej informacji po kliknięciu TUTAJ. Zapraszamy do wzięcia udziału!