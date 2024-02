Burmistrz Brzegu nagrodził osoby związane ze sportem. Najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze docenieni podczas uroczystej gali Adrian Gajewski

Gala wręczenia nagród burmistrza Brzegu dla ludzi sportu to coroczne, tradycyjne wydarzenie. Podczas uroczystości jest okazja do docenienia wyników sportowych, które osiągnęli brzeżanie oraz do integracji środowiska sportowego.