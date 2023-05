Burmistrz Brzegu udzielił ślubu cywilnego. Tego niecodziennego zadania podjął się już po raz drugi

Zwykle cywilną ceremonię udzielania ślubu prowadzi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Tym razem jednak o spełnienie tej, jakże miłej, lecz bardzo ważnej czynności, poproszony został burmistrz Brzegu.

Roli pełniącego obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, włodarz miasta podjął się już po raz drugi.

- Miałem przyjemność, na prośbę Państwa Młodych, udzielić ślubu, a tym samym towarzyszyć im w tym ważnym dla nich wydarzeniu - poinformował Jerzy Wrębiak.

Jednocześnie w mediach społecznościowych, włodarz miasta życzył nowożeńcom udanego małżeństwa.

- Życzę Młodej Parze wszelkiej pomyślności i powodzenia na nowej drodze życia oraz wielu wspaniale spędzonych wspólnie lat - napisał burmistrz.

Udzielanie ślubu to dość nietypowe zajęcia dla włodarzy miast, jednak czasem mają one miejsce. Na Opolszczyźnie do podobnej sytuacji doszło chociażby w grudniu 2022 roku, kiedy ślubu młodej parze udzielił burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak czy w czerwcu 2022 roku, kiedy to w Kędzierzynie-Koźlu ceremonię poprowadziła prezydent Sabina Nowosielska. W przeszłości ślubów udzielał także m. in. prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.