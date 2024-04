Kandydatka na burmistrza Brzegu przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy to dozwolone?

Czym jest urlop dla poratowania zdrowia?

To rodzaj urlopu jest, który jest udzielany w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe. Dodajmy, że taki urlop można także uzyskać na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Violettcie Jaskólskiej-Palus, która wykonuje zawód nauczyciela, został on przyznany we wrześniu 2023 roku.

Warunki uzyskania takiego urlopy precyzuje Karta Nauczyciela. Do rocznego płatnego urlopu ma prawo każdy nauczyciel, pod warunkiem, że jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony i przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Natomiast urlopu udziela dyrektor placówki oświatowej.