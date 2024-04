Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Brzegu. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W miniony weekend policjanci z Lewina Brzeskiego i z Grodkowa zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. To 66 i 64-latek. Mężczyznom grozi teraz kara więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Prawie 3 tysiące wystawców przyjechało w miniony weekend (20-21 kwietnia) do pałacu w Mosznej na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Ich pupile rywalizowały tam o miano najpiękniejszych w kilkunastu różnych kategoriach.

Przed nami czwarta edycja zabawy, która promują codzienną aktywność fizyczną. Każdy może dołączyć do wyzwania "Aktywna Brzeżanka - Aktywny Brzeżanin 2024", które rozpocznie się 10 maja i potrwa do 10 czerwca.

Już w pierwszej turze Tymoteusz Drebschok uzyskał wyższy wynik od Anety Rabczewskiej, a w "dogrywce" jeszcze powiększył swoją przewagę i otrzymał aż 62,58% głosów. To wyraźny sygnał, że mieszkańcy gminy Olszanka oczekiwali zmiany na stanowisku wójta. Aneta Rabczewska pełniła tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

Miłosz Krok w drugiej turze wyborów pokonał Damiana Machetę i to on zostanie nowym burmistrzem Grodkowa. Walka była jednak niezwykle wyrównana. Zwycięzca otrzymał 53,06% głosów, natomiast jego oponent 46,94%. Warto także przypomnieć, że do drugiej tury nie awansował wieloletni włodarz Grodkowa Marek Antoniewicz.