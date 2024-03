Marszałek województwa oraz wojewoda opolska spotkali się z mieszkańcami Brzegu. Odpowiedzieli na najważniejsze pytania

Natomiast marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreślał, że spotkania z mieszkańcami są niezwykle istotne i mają one realny wpływ na wszelkie zmiany.

- Podobnie jak w innych powiatach w regionie brzeskim jesteśmy od początku tygodnia. Wcześniejsze spotkania, to rozmowy z tymi, którzy pracują na rzecz regionu - mówi Andrzej Buła. - Warto przypomnieć, że w ostatnich latach na rozwój i to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej przeznaczyliśmy z samorządu województwa opolskiego 300 milionów złotych. Chcemy kontynuacji w powiecie brzeskim głównie w obszarze rynku pracy, ochronie zdrowia, budowie dróg, edukacji społecznej czy wsparciu potrzebujących. Jesteśmy sprawdzonymi partnerami. To czwartkowe spotkanie z mieszkańcami wspólnie z wojewodą jest okazją do pokazania jak współpracujemy i co robimy dla mieszkańców. Mogą oni zobaczyć jak praca samorządowa i rządowa wpływa na ich życie – dodaje.