Niektóre toalety miejskie w Brzegu pozostają zamknięte. Dlaczego?

- W związku z licznymi uwagami mieszkańców, dotyczącymi braku możliwości skorzystania z niektórych toalet miejskich (m.in. w Parku Centralnym), uprzejmie informujemy, że w projekcie budżetu miasta na rok 2023 zostały zabezpieczone środki na obsługę wszystkich toalet miejskich w Brzegu - czytamy na stronie brzeskiego Urzędu Miasta.

Z komunikatu dowiadujemy się również, że na skutek dokonanych przez radnych miejskich przesunięć na sesji budżetowej (15.12.2022r.), 50 tysięcy złotych z tego zadania zostało przeniesione na inne cele, mimo informowania radnych, że spowoduje to niemożność otworzenia i utrzymania wszystkich toalet miejskich.

- Z tego powodu konieczne było ograniczenie otwarcia toalet wyłącznie do obiektu przy ulicy Piastowskiej oraz obiektu w Parku Wolności, co powoduje określone niedogodności - informuje brzeski magistrat.

W załączeniu do komunikatu, Urząd Miasta przekazał kserokopię wyników głosowania nad tą poprawką do uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt poprawki do uchwały budżetowej z podpisami wnioskodawców.