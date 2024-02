Pacjenci brzeskiego ZOL-u wrócili do zmodernizowanego budynku. W transporcie pomogli strażacy

Pacjenci przebywają już w nowo wyremontowanym budynku, a w przenosinach pomogli strażacy oraz pracownicy oddziału, którzy zadbali o bezpieczeństwo i komfort swoich podopiecznych w czasie transportu.

- W ciągu dwóch dni przenieśliśmy wszystkich pacjentów. W transporcie i całej akcji logistycznej pomogli nam brzescy strażacy - mówi dyrektor BCM-u Kamil Dybizbański. - Budynek został uruchomiony, odnawialne źródła energii działają bez zarzutów, pacjenci zyskali komfortowe warunki do przebywania, a personel do pracy. Zmieniło się naprawdę dużo. Była to dla nas ważna inwestycja - dodaje.