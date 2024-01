Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Brzegu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Policjanci z Grodkowa zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy, u którego znaleźli prawie trzy kilogramy narkotyków. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut wytwarzania i udzielania zakazanych substancji. Grozi mu teraz kara nawet do 20 lat więzienia. Na wniosek nyskiej prokuratury sąd aresztował go na 3 miesiące

Z inicjatywy burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, gmina Brzeg zrealizuje kolejny ważny dla mieszkańców projekt. Tym razem to boisko sportowe znajdujące się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 zostanie zmodernizowane.

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.