Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Brzegu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Brzeg, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wielką Sobotę można spędzić również na motocyklu. Udowodnili to motocykliści, którzy przyjechali dzisiaj na opolski rynek na Motocyklowe Jajeczko.

Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.