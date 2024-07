Przegląd prasy z Brzegu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.07.2024

Prasówka Brzeg 2.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Choroba Alzheimera pojawia się wiele lat przed wystąpieniem objawów. Najbardziej znanym są zaniki pamięci. Jeden z mniej popularnych objawów symptomów możesz zauważyć podczas jazdy samochodem. Może to dotyczyć zarówno ciebie, jak i osoby, która siedzi za kierownicą, a ty jej towarzyszysz. Na co zwrócić uwagę? To powinno cię zaniepokoić.