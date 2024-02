Skąd oni mają prawo jażdy? Z nich nie bierzcie przykładu! Oto brzescy mistrzowie parkowania w akcji 10.02.2024 Adrian Gajewski

Niektórym żadne zakazy nie są straszne. Potrafią zaparkować tak, aby uniemożliwić innym kierowcom wejście do auta, pieszym przejście przez chodnik, a zajęcie dwóch miejsc parkingowych to już klasyka parkowania. Zobaczcie w naszej galerii na co stać brzeskich kierowców!