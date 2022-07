Trwa remont podwórka przy ul. Polskiej w Brzegu. Widać już pierwsze efekty prac [ZDJĘCIA]

Prace na podwórku przy ul. Polskiej polegają m. in. na:

budowie miejsc postojowych

przebudowie drogi wewnątrz podwórka

budowie chodników oraz oświetlenia

- Ważnym elementem przebudowy jest także wykonanie odwodnienia terenu poprzez odprowadzenie wód opadowych, zbierających się dotychczas w centralnej części podwórka, co utrudniało codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Projekt zakłada również zagospodarowanie niewielkiego terenu zielonego, na którym zostaną dokonane nasadzenia drzew oraz zamontowane ławki - czytamy w komunikacie brzeskiego Urzędu Miasta.

Remontem zajmuje się znana mieszkańcom firma Brukarstwo, Odwodnienie Terenu i Roboty Budowlane „Jarząbek” Spółka Jawna z Brzegu.

Koszt remontu to ok. 581 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac zawarty w umowie 31 października bieżącego roku, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że podwórko może zostać znacznie szybciej przekazane do użytku.