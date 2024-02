Aż czterech pijanych kierowców w powiecie brzeskim. Niektórzy w dalszym ciągu postępują nieodpowiedzialnie

- Tam na jednej z ulic zauważyli mężczyznę poruszającego się na motorowerze. Zatrzymali kierującego do kontroli, zbadali go na urządzeniu i sprawdzili w systemie. 72-latek w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że złamał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - informują policjanci.

- Mężczyzna zauważył jak kierujący hondą wyjeżdża z parkingu. Sposób w jaki to robił wzbudził podejrzenia świadka dlatego uniemożliwił odjechanie mężczyźnie i poinformował dyżurnego. Badanie pokazało, że mężczyzna ma 1,5 promila alkoholu w organizmie - przekazuje policja.

Drugi z zatrzymanych to 38-latek, który kierował citroenem. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli na jednej z ulic wlotowych do miasta.

- Przeprowadzili badanie trzeźwości i sprawdzili w policyjnym systemie. Mieszkaniec Brzegu w organizmie miał ponad 1,5 promile alkoholu. Dodatkowo się okazało, że nie posiadał on nigdy uprawnień do kierowania - informują.

Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. To prawne konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania nietrzeźwych kierowców. Jednak często są oni również odpowiedzialni za tragiczne zdarzenia, w których inni użytkownicy dróg lub ich pasażerowie tracą zdrowie a nawet życie. Apelujemy o trzeźwość za kierownicą, a kiedy jesteś świadkami że inny kierowca może być pod wpływem alkoholu zareaguj i poinformuj nas o tym dzwoniąc na numer alarmowy 112.