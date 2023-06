Basen w Brzegu nabiera kształtów. Jedna z ważniejszych inwestycji w mieście zbliża się ku końcowi

Mieszkańcy Brzegu z sentymentem wspominają czasy, gdy gorące dni spędzało się na kąpielisku. Przez wiele lat nieremontowany obiekt przy ul. Korfantego podupadał, jednak wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będzie on już do dyspozycji brzeżan.

- Duże projekty wymagają cierpliwości i czasu, ale budowa basenu trwa, a oczekiwania mieszkańców wkrótce zostaną spełnione - czytamy w komunikacie brzeskiego Urzędu Miasta.

Przypomnijmy, że zakres prac na terenie kompleksu basenowego obejmuje m. in.: