Brzeska pizzeria Avocado kończy działalność. To był jeden z ulubionych lokali mieszkańców

Właściciel Avocado za pośrednictwem facebooka zwrócił się do swoich klientów.

- We wrześniu minęłoby 15 lat mojej pracy w gastronomii. Dziękuję, wystarczy. Czas pójść w inną stronę. Nie mówię jeszcze do widzenia, a do zobaczenia - na pożegnanie jeszcze przyjdzie czas. Ostatni dzień otwarcia Avocado planuję na 10 maja. Do tego czasu zapraszam wszystkich na pożegnalne pizze i browary - czytamy.