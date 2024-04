Oszuści nie przestają działać. Dwie mieszkanki Brzegu straciły dużo pieniędzy

W niedzielę popołudniu do policjantów z Brzegu zgłosiła się pierwsza poszkodowana. Mieszkanka Brzegu została oszukana na jednym z portali sprzedażowych.

- Oferowała do sprzedaży sukienkę za 25 zł. Zainteresowana kupnem osoba zaproponowała sprzedającej załatwienie transakcji na innym portalu. Tam, w korespondencji została skierowana poprzez link do strony bankowej. Dzięki tej metodzie pieniądze miały trafić bezpośrednio na konto sprzedającej. Po wejściu w link poszkodowana wykonała wszystkie wskazane kroki – podała dane karty, login i hasło do konta bankowego. Następnie dodała kolejne urządzenie do swojej aplikacji mobilnej. Postępując w ten sposób, straciła 3 000 złotych - informuje st. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.