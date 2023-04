Deszcz i błoto brzeżanom nie straszne. Ponad 200 osób wzięło udział w III edycji Marszu na Orientację [ZDJĘCIA]

W tym roku odbyła się już 3. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które staje się już powoli brzeską tradycją.

Humory wszystkim uczestnikom dopisywały. Pogoda co prawda nie dopisała, ale brzeżanie bawili się doskonale przy odnajdowaniu punktów znajdujących się na stadionie i w Parku Wolności.

- To, co łączyło wszystkich uczestników naszej zabawy, to uśmiech i... ubłocone buty. Widać to na zdjęciach, które robiliśmy na mecie marszu. Dobre humory nie opuszczały ani tych pechowców, których złapał po drodze deszcz, ani tych, którym zdarzyło się zjechać z parkowej górki... nie na butach - czytamy na stronie brzeskiego MOSiR-u.