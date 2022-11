Festiwal Pieśni Patriotycznej "TOBIE Polsko" za nami. Na koncercie laureatów zaprezentowało się 21 wykonawców [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

12 listopada w kościele w Pogorzeli odbył się finał XXVI edycji Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej "TOBIE POLSKO". To wydarzenia z ogromną tradycją, które co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem ludzi z całej Polski. Tegoroczne Grand Prix trafiło do Michała Sanetry.